美國一名男子日前至懷俄明州的大蒂頓國家公園跑步，不料遇到一頭飢餓的黑熊，當下他一直保持冷靜，用倒著走的方式前進，眼睛盯著黑熊的動向，全程以正面與對方對峙，讓彼此保持距離，但黑熊始終不願放棄一路尾隨，男子走了將近1公里才脫身。

男子發現被飢餓黑熊尾隨後，他便拿出防熊噴霧自保，並用相機紀錄全程。(影片來源/youtube/Evan Matthews)

根據《每日郵報》報導，來自愛達荷州提頓谷(Teton Valley)的馬修斯(Evan Matthews)，日前至大蒂頓國家公園(Grand Teton National Park)跑步，期間遇到一隻飢餓的黑熊，一直跟在他的身後，嚇得馬修斯趕緊拿出防熊噴霧自保，並用相機記錄過程。

不過黑熊並未感到害怕，仍不斷向馬修斯靠近，雙方距離只差18公尺，馬修斯期間大聲吆喝，喊著「你待在那兒。我不管你是不是餓了，但我不是你的食物」，期間用倒退走的方式前進，眼睛緊盯著黑熊的去向，走了約半英里(約804公尺)才成功回到車上。

馬修斯提到，他在野外遇到熊很多次，普通只要安靜的繞過牠們就沒事，「但這是我第一次感受到熊對我有興趣，所以我很確定牠一定特別餓，正在尋找容易下手的目標，而不是一隻保護幼崽的母熊」，期間他盡量避免奔跑，以免被熊視為獵物追捕。

馬修斯更提到，「全程我都在與牠交談，表明我是人類，不要被誤認成另一種動物」。而這一隻熊皮毛雖然是咖啡色，但牠其實是美洲黑熊的亞種，由於毛色偏棕色或紅棕色，讓人聯想到肉桂(英文為Cinnamon)，因此被稱做Cinnamon bear，主要以水果、堅果及蜂蜜等為食，偶爾會吃昆蟲和肉類。