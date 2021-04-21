台灣連鎖手搖飲品牌上百家，不少品牌更將事業版圖擴展全世界，台灣手搖茶盛世可見一斑。其中，知名連鎖手搖飲料店50嵐的「1號特調」繼風靡北部後，前陣子高屏地區也加入開賣行列，唯獨台南地區卻始終點不到「1號」，對此就有知情網友曝光背後真相，更意外喚起當地人的回憶。

臉書粉專《台南式》指出，50嵐是由創辦人馬先生於1994年，在台南家中雞排攤旁設立，後來生意逐漸步上軌道，馬先生的妹妹和軍中好友也加入代理，擴大事業版圖，如今已達到全台逾500間分店的龐大規模，除了總公司直接管理的台南區之外，分成了北區（台北、新北、基隆）、中區（桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門）和高雄區（高雄、屏東、台東）。

不過外界不解，為何在北部相當知名的「1號特調」（四季春＋珍珠、波霸、椰果）繼高屏區也加入開賣行列後，唯獨台南卻始終點不到？對此，台南式表示，20多年來，馬創辦人始終親力親為固守台南市場，其餘時間也把關著台灣各區50嵐的原物料，但是基於原物料控管越簡單越好，再加上過去曾爆發的塑化劑事件，因此像是北部的50嵐有椰果、布丁等加料選項，由創辦人掌管的台南區便決定不採用，高雄岡山店、路竹店也因為是由總公司管理，因此也喝不到「1號」。

貼文一出隨即掀起熱議，更喚起不少當地網友的童年記憶，「雞排好吃，小時候去買都是先叫一塊雞排，再去買杯飲料回家配著吃」、「看了才知道小時候喝的德興店是創始店耶！我第一次買的時候，還跟媽媽說我要喝50『崗』，被笑好久」、「從小攤子就開始喝，離家近，每天一定一杯，喝到老闆阿嬤都認識我了」。