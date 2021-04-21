世界衛生組織曾在《世界衛生統計》報告中顯示，日本人的平均壽命可達84.2歲，為全世界最長壽的國家，而高齡116歲的人瑞田中加子便是出身於日本福岡。但日本除了人類長壽外，就連動物也相當長壽，日本京都動物園近日為高齡43歲的獼猴「勤子」慶生，並在網路上公開牠慶生影片，吸引大批網友熱烈討論。

根據日本媒體《NHK》及《京都新聞》的報導中指出，1978年於京都動物園出生的勤子，過去曾生育過10隻小獼猴，而一般獼猴的平均壽命為15歲左右，但勤子不僅超過15歲，近日更歡慶度過43歲，相當於人類年紀的120歲，因此園方特別為牠準備了「水果厚禮」與網友們一同慶生。

在園方公開的影片中，勤子的行動雖有些緩慢，雙手也有些顫抖，但依然不影響牠的行動，只見勤子開心的吃著園方為牠準備的香蕉、鳳梨、番茄等各種水果，即使目前受到疫情影響園區暫時休息，不對外開放，但依然吸引大批網友轉發祝福。

事實上，勤子在2020年時，就被金氏世界紀錄登錄為「世上最高齡的人工飼養獼猴」，目前牠與另外兩隻年紀較大的猴子，一同被園方安置在專屬的「老猿之家」，悠哉的享受著老年生活。負責照顧勤子的飼育員表示，勤子的個性相當安定、溫馴，很少與其他獼猴爭吵、打架，或許平靜的個性便是牠長壽的秘訣。