原來狗也會記仇？大陸一名女飼主發現自家哈士奇亂尿尿，氣憤地教訓著狗狗，然而一旁作為同伴的黃金獵犬卻異常興奮，蹦蹦跳跳地在飼主周圍徘徊，讓網友們都笑翻了，飼主也揭開2隻狗狗的恩怨情仇，表示雙方因為零食曾有過結，黃金獵犬看到哈士奇被罵才會這麼開心。

根據《快看視頻資訊》報導，近日在安徽合肥有一隻哈士奇在家裡亂尿尿，主人發現後立刻氣得教訓了牠一頓，不過有趣的是，黃金獵犬身為同住一個屋簷下的伙伴，情緒卻異常地興奮，蹦蹦跳跳地在他們周圍徘徊，看到朋友被揍的時候還擠到最前排「欣賞」，儼然就是一副幸災樂禍的模樣。

影片曝光後，黃金獵犬沒有義氣的行為讓網友都笑翻了，「原來狗也會幸災樂禍」、「被班導教訓的我和我幸災樂禍的同桌」、「這不是小時候我和我弟弟嗎？」、「金毛高興成那樣，我都快覺得二哈是被冤枉的了」、「其實很多金毛嫉妒心挺強的」、「金毛：我早看那小子不順眼了」、「親人的金毛對待其他的狗竟是如此腹黑」。

2隻狗狗的主人事後接受採訪，揭開了牠們之間的恩怨情仇，因為哈士奇過去曾和黃金獵犬搶零食、搶玩具，心有不滿的牠，看到哈士奇被主人罵以後就特別開心，誇張的反應讓主人看了也感到哭笑不得。