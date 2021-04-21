澳洲貓咪救援組織先前在布里斯班，發現一窩被棄養的幼貓，身體非常瘦弱，身上的毛幾乎掉光，所幸被發現後送往醫院治療，經獸醫師檢查後得知，由於幼貓與同伴都沒東西吃，只能靠吃彼此的貓毛補充少許營養，讓人看了格外心疼。

Kitten with small body but strong will to live undergoes a life-changing transformation that turns it into a gorgeous calico cat: 由 Bored Panda 發佈於 2021年4月19日 星期一

根據《Boredpanda》報導，澳洲貓咪救援組織「Best Friends Felines」近日接獲民眾通報，指布里斯班(Brisbane)路邊有一窩被遺棄的幼貓，義工趕緊至現場了解，順利找到小貓並送往獸醫院治療，其中一隻被命名Lulu的小貓骨瘦如柴，嚴重營養不良，而且身上全是跳蚤，也因長期沒有吃東西，導致牠的毛幾乎快掉光。

獸醫師提到，Lulu身體非常虛弱，體重僅300公克，營養不足導致牠器官萎縮，體內還有蠕蟲，Lulu在街頭流浪時，甚至餓到只能與同伴互吃貓毛維生，但獲救後，獸醫師仍擔心牠恐怕活不久，沒想到補充完營養後，Lulu明顯有精神，而救援組織義工便將牠帶回家照顧。

Tiny but MIGHTY! 💪❤️ 由 Daily Mail 發佈於 2021年4月19日 星期一

義工透露，Lulu靠超強的求生意志活了下來，健康狀況明顯好轉，而且開始變胖，毛髮也長出來了，之後又送至另一間寄養家庭，與另隻小貓Peach成為好朋友，每天都很有活力的打鬧、玩耍。如今Lulu全身長滿毛，模樣看起來非常漂亮，還帶有空靈眼神，與在外流浪時的模樣差很多，不少網友得知後，紛紛感謝義工的幫助，讓貓咪有生存下去的機會。