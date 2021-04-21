有人說，浪貓會自己找主人，在我進行寵物溝通的案例中也聽到很多，有喵喵自己攔路抱腿的，也有自己跳到身上的，牠們都很努力為自己找一個家。但今天接到的案例，看到主人用情之深，我跟獸醫都不敢相信，她只養了花花不到14天，卻比較像是養了一輩子。

飼主和男友將三花貓取名為花花(圖/花花媽咪提供)

案主賴我說花花剛過世還沒火化，可否把罐罐一起放進焚化爐，我趕緊回覆，這樣焚化爐會爆炸吧，雖然覺得問題匪夷所思，但已經感受到一個鏟屎官對喵喵的愛。

問了基本資料，訝異花花只有一歲多就過世，原來因為貓瘟。更訝異的是，案主才跟牠結緣不到兩周。

今年除夕案主的男友在彩券行買刮刮樂，沒想到刮來一隻三花貓，是花花自己跳到他腿上，然後他就刮中兩千元，龍心大悅，即刻將這隻招財貓帶回家。回家之後才發現，花花吐個不停，原來是帶病投靠，心想那花花剛剛是哪來的力氣跳到他腿上。

男友生日時飼主親手畫了花花當作生日卡片。(圖/花花媽咪提供)

他跟女友即刻將牠送醫，醫師診斷是可怕的絕症之一「貓瘟」。女友瞬間淚崩，醫師不敢相信這哭得淚人兒的主人，才剛認識這貓沒幾天就已經這麼心疼牠。幸好花花恢復極快，住院兩天後又是一尾活龍，那幾天剛好過年，女友在家拚命陪牠玩，訝異發現花花不是浪浪嗎？怎麼自己會上貓砂盆，還超喜歡躺床上，且非常親人。

只可惜人貓共享7天的幸福後，花花病情就急轉直下，很快離世。我很難量出十幾天的感情，可以在對方離世後還想要為對方做那麼多？這是一個可愛的媽咪，要我告訴花花，中元普渡要為牠辦一桌好料。花花在溝通中，也一直表達這幾天的相處所感受的愛，讓牠有多感激。

飼主和男友扭到一顆和花花極為相似的小公仔。(圖/花花媽咪提供)

我跟花花溝通完隨即打給貓主人，媽咪邊哭邊笑的聽完花花給媽媽的話，知道花花說牠會回來報恩，心情好很多。也才透漏，男友原來跟他一樣，對花花有很深厚的感情，她在男友前幾天生日時，送給他一張畫有花花的卡片，當天兩人攜手一起去抽扭蛋，又抽到一個跟花花極為神似的喵喵公仔，沒想到喵喵走後一直沒掉淚的鋼鐵男友，竟然因此抱著棉被痛哭一整夜。

我想，這不可思議的情緣，恐怕是好幾輩子串起的吧，只可惜恨相處太匆匆，但因為已經盡最大努力對牠好，所以只有思念，沒有遺憾。