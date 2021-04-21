美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）附屬的野生動物組織，日前公布首支野狼野外求生的影片，透過野狼的視角，紀錄牠除了捕食哺乳類動物之外，以及到河邊捉魚充飢的珍貴畫面。

根據《每日郵報》報導，明尼蘇達大學一項「野狼旅行者」計畫（Voyageurs Wolf Project）公布了首支以野狼視角的精彩影片，報導指出，研究人員捕獲了一隻野狼之後，將其注射了鎮定劑，並在牠的脖子上安裝附帶GPS功能的項圈式攝影機，接著將其野放，回到牠熟悉的生活圈。

野狼脖子上的攝影機會在每個小時開始時，拍攝30秒影片，每天為研究團隊提供7分鐘的鏡頭，時間長達一周。根據傳回來的畫面顯示，野狼除了愜意的享受日光浴之外，不僅捕獵了麋鹿、大口啃食鹿骨之外，野狼更懂得捕魚果腹，一周內至少捕了3條不同的魚；再者，野狼也經常食用莓果充飢，這甚至佔了牠的8成飲食分量。

對此，研究團隊解釋，這並不代表野狼愛吃莓果大於肉類，只是因為野鹿等活體獵物更難捕捉，牠才會轉向容易攝取的食物來源。研究團隊也強調，這應該是全球第一支以野狼的第一視角，記錄孤狼在原始自然棲地中生活的影片，而這項研究則有助於大眾了解更多狼群的捕食行為。