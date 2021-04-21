住在大樓，因為每戶住家緊鄰，多少會因為些微噪音，影響到彼此的居住品質，情況若是沒有改善，紛爭自是無可避免。不過日前就有一名人妻透露，樓下住戶抗議她們家從晚上8點多開始施工，讓約莫9點才到家的她相當錯愕，忍不住回嗆「哪來的施工？住在你家樓上真的倒了八輩子楣！」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出內行人曝光背後超冤真相。

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》PO文透露，睡前收到房東傳來的大樓群組對話截圖，只見樓下住戶特別點名原PO家砲轟「可以好心一下嗎？從晚上8點多就在施工、搬東西、敲地板，現在晚上10點半了，可以安靜一下嗎？拜託一下，三不五時還有重物砸在地板上」讓原PO相當錯愕。

原PO表示，自己帶孩子回家時，已經逼近晚上9點，接著花不到10分鐘的時間洗澡，後來就在客廳看電視，10點就準備進房睡覺，讓她忍不住抱怨「請問到底哪來的施工？是見鬼嗎？還是有幻聽？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行人點出背後真相，直言現在大樓的樓板較薄，共振明顯，噪音不見得是上方樓層所製造的，「很多新建案其實連水管水流聲都很清楚，有時候不一定是上方樓上的，而是隔壁或者上上一層樓的聲音」、「不是什麼聲音都是樓上傳下來，有時候聲音是樓下往上傳」、「我有住過頂樓也聽過，樓上有搬東西的聲音，但樓上明明沒住人，所以有時只是傳導的問題」、「其實大樓有異常聲音不一定都是樓上，只是『感覺』是從樓上，這感覺害很多人被誤會」、「住大樓要找專業的查才知道」。