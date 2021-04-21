大陸甘肅臨夏州東鄉族自治縣有一座紅塔寺，始建於南宋末年，但經過多次重修後，直到清朝乾隆二十三年，被修建成上、中、下三殿，吸引不少遊客朝聖，不過有人發現寺廟上，距離地面50公尺的位置，竟有一個神祕的石洞，讓不少人推測裡面可能有寶物，而住持也給出答案，讓不少人驚呼「佩服古代人的智慧和毅力」。

根據《梨視頻》報導，紅塔山是擁有陡崖的紅層地貌，峭壁下的紅塔寺被鑿在岩石上，塔名由此而得，始建於南宋末年，歷史相當悠久，也吸引不少人來參拜，造訪的遊客發現，在紅塔寺上方的峭壁上有一個石洞，而且距離地面約50多公尺的位置，但由外側來看，卻未發現從地面連接至洞口的道路。

石洞裡究竟有什麼，也引發遊客猜想，有人猜裡面可能有寶藏。紅塔寺住持唐仲吉對此表示，石洞原本是僧人修行的地方，南宋時期就有了，最早只是一個小洞，之後洞口又被挖大擴建，才有現今的規模，2012年敦煌研究院率領專家至紅塔寺考察，發現該石洞內部面積約20平方公尺、高約2.3公尺。

而石洞內有壁畫，繪釋迦摩尼等菩薩畫像，不過經專家反覆鑑定後，指壁畫是擴建後才補上的，因此圖案都先在紙上畫好後才黏貼至牆壁，住持唐仲吉進一步解釋，石窟外原本有棧道，但清末民初紅塔寺屢遭破壞，又經歷10年浩劫，戰亂導致寺院及棧道一度全毀，但也因此讓石洞得以完整保留。