大陸寧夏固原市涇源縣涇河的河道巡查人員，19日在6號水壩附近的河邊發現一條魚不斷蠕動著，原以為是草魚，沒想到走近一看，發現這條魚不僅體型碩大，還長著4隻爪子，嚇得緊急報警。當地警方獲報後立刻趕赴現場，並拉起封鎖線。

根據《央視新聞》報導，野生動物專家鑑定後發現，這是一條野生大鯢，也就是俗稱的「娃娃魚」，屬於二級保護動物，魚頭大而扁平，長著又短又粗的四肢，年齡在50歲以上，加上體長135公分、體重20多公斤，如此碩大的體型實屬罕見。

據了解，中華大鯢屬於兩棲動物，生活在淡水中，因叫聲像嬰兒啼哭，俗稱「娃娃魚」，是大陸特產的珍貴野生動物，與3億年前的恐龍同一時代生存並延續至今，有「活化石」之稱。

由於野生大鯢生存年代久遠，肉被認為具有神奇療效，所以價格昂貴，也時常遭有心人士捕捉食用或觀賞，再者，牠們的生活環境遭受破壞，幾乎瀕臨滅絕，目前在國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄內被評定為瀕危物種。