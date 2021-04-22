大陸山西省考古研究院從去年4月開始到12月，對垣曲周代北白鵝墓地進行搶救性發掘，出土文物共有500多件。最近考古學家在1號墓中發現了5件外型和貓掌相似的金飾，推測很可能是佩帶在腰間的飾品，不過在當時並沒有歷史文物或記載證實已經有飼養家貓的風氣出現，具體是什麼動物的腳掌仍有待釐清。

根據《梨視頻》報導，北白鵝墓地考古隊現場負責人曹俊透露，1號墓是一座男性的墓葬，而這些足形金飾就是在該墓被發現，出土的位置是男性墓主人的腰部，金飾呈現片狀，大小和小拇指指甲差不多，推測應該是一組腰帶上的配飾，且由純金製作，只不過金的含量比例有多少，仍需等待進一步的研究。

仔細觀察這些足形金飾可以發現，每個都是由4個腳趾和1個肉墊組成，外型和貓咪的後腳腳掌非常相似，但是目前還沒有明確的文物或歷史記載可以證明，在春秋早期就已經有飼養家貓的情況。

曹俊表示，金飾剛出土時，在場所有人也覺得很像貓掌，大家的心情都非常震撼和激動，但他認為，只是因為現代人和貓接觸比較多，才會將這種可愛的形象聯想到貓，實際上金飾不一定是依照貓的腳掌來製作。

新聞曝光之後，不少網友也都感到十分驚奇，紛紛留言：「一看就是個貓奴，又有誰能抵擋得住貓咪的誘惑呢？」、「貓奴源遠流長，從古至今都有貓奴的身影」、「生前肯定是一個貓奴～」、「看來吸貓是傳統文化博大精深呀！」、「墓主人也是個可愛的男孩子呢」，但也有人推測金飾很可能只是熊或老虎等生物的腳掌。