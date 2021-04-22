南非普馬蘭加省一個私人禁獵區出現一隻牛羚，口渴的牠走至附近水坑喝水，不料水底下躲藏了一條巨鱷，看到牛羚放下戒心的在水坑旁喝水時，巨鱷馬上衝出水面狠咬，豈料牛羚動作非常迅速，成功躲開攻擊，巨鱷最終只能餓著肚子躲回水裡。

根據《每日郵報》報導，拍攝野生動物生活的「WildEarthTV」日前至普馬蘭加省的朱馬私人禁獵區(Djuma Private Game Reserve)，在水坑裡發現一隻躲在水下的尼羅鱷，便在附近架設攝影機記錄，「WildEarthTV」聯合創始人艾蜜莉(Emily Wallington)提到，「當我們看到鱷魚將自己隱藏在水下時，我們知道牠正在等待食草動物來喝水」。

沒過多久出現一隻牛羚(blue wildebeest)緩緩走到水坑旁，剛彎腰喝水時，巨鱷馬上衝出水面發動攻擊，試圖抓住獵物，不過牛羚反應非常快，馬上跳了起來，先是撞到旁邊的木頭後跌倒，但牠很快就站了起來，趕緊往另外一側狂奔，順利逃過一劫，鱷魚看著獵物逃走後，只能躲回水裡。

艾蜜莉表示「牛羚反應很快，再者水坑的水很淺，鱷魚也沒有足夠的體力，牠才得以順利躲過」，而牛羚重達500磅，想順利抓住牠們也不容易，鱷魚當時應該是想咬住牛羚的鼻子，並將牠拖進水裡淹死，而過程只花有2秒，艾蜜莉更提到，「這是一個神奇的畫面，在非洲叢林中看到這樣的事件非常罕見」。

牛羚原產於非洲，是非洲原野上最常見的大型動物之一，體常可長到8英尺(約2.4公尺)。而尼羅鱷成年後可長至13英尺(約3.9公尺)，是非洲最兇猛的捕食者之一，在動物界擁有超強咬合力，而且能夠在水下待30分鐘至2小時。