美國德州一間收容所員工日前在路邊，發現一個宛如石像的流浪狗，縮在角落一動也不動，隨即將牠送往紐約的動物救援組織尋求協助，在志工的細心照料下，流浪狗褪去髒兮兮的外表，露出原本可愛的模樣，也讓不少人心疼牠過往的遭遇。

URGENT FOSTER NEEDED ! Grinch needs a foster, preferably in the Albany, NY area but anywhere is fine...he loves to play... 由 Rescue Dogs Rock NYC 發佈於 2021年4月5日 星期一

根據《The dodo》報導，德州一間收容所員工在路邊發現一隻流浪狗，全身都沒有毛，身上沾滿乾涸的泥土，工作人員知道牠這隻狗若想保命，必須接受特別照顧，若待在收容所肯定必死無疑，因此向紐約的動物救援組織「Rescue Dogs Rock NYC」尋求幫助。

Hi people, I’ve come a long way but a have a bit farther to go. Why can’t I find my forever home!? I’m house trained,... 由 Rescue Dogs Rock NYC 發佈於 2021年3月15日 星期一

負責接送狗的救援志工蘭蒂(Randie Semel)表示，當看到全身都是泥巴的流浪狗時，讓她感到非常心疼，因為浪浪眼神裡充滿哀傷，而且處境非常糟糕，「我們甚至無法分辨牠是什麼品種，而且牠患皮膚病已有很長一段時間，從外表來看，牠看起來不像動物，反而更像雕像」。

Grinch is living his best life here in NY in foster care .. He’s still searching for his forever home . Grinch is 5 yrs... 由 Rescue Dogs Rock NYC 發佈於 2021年3月3日 星期三

流浪狗被送往獸醫院檢查後，被命名為格林奇(Grinch)，經過1個月的治療，牠的皮膚病逐漸改善，不僅治療過程相當順利，體重也達到健康標準，之後被安置於寄養家庭，但由於牠長期在外流浪，因此個性也較怕生，不敢輕易靠近人與其他狗狗。

所幸在寄養主人的陪伴下，格林奇漸漸學會信任人類，而且毛也漸漸長了出來，牠也因此變得更有自信、活潑，獲救5個月後，格林奇露出原本美麗的外貌，才發現牠是牧羊犬和比利時瑪連萊犬的混種狗，格林奇又被安置到另一間寄養家庭，而對方也決定收養牠，讓格林奇擁有全新的生活。