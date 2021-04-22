多數民眾寄信會直接選擇路邊隨處可見的郵筒進行投遞，省去前往郵局排隊的麻煩，不過日前卻有網友發現一個造型奇特的綠色郵筒，但轉了一圈卻沒有發現「投遞孔」，讓他相當錯愕。貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人解答背後用途，直言這是「郵差專用」的送信中繼站。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文透露，在路邊發現一個造型奇特的綠色郵筒，上面印著「中華郵政」的字樣，旁邊還有「禁止張貼廣告，違者拍照舉發」、「請用標準信封」、「請寫郵遞區號」等標語，但卻跟一般常見的方形郵筒大不相同，不僅呈現圓弧狀，郵筒上也沒有投遞信件的孔洞，讓他納悶直呼「抱歉可能是我太久沒寄信了，請問現在郵筒的洞在哪裡？我找不到洞…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛打趣笑說「要喊芝麻開門」、「郵局現在可能有插股台電，那是變電箱」、「這個是隱藏版郵筒，要先作法才會開啟投入口」、「裝置藝術啦」、「敲門吧，郵差在裡面」。

不過也有內行人解答，直言這是「郵差專用」的送信中繼站，不是讓民眾投遞信件用的，「這是郵差暫時放信件的地方」、「這是郵差的中繼站，不是郵筒」、「這是郵差信件過多時，暫時放信件用的，不是投遞用的」、「這不是給你用的，這是郵差專用」。