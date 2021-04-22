在沙灘上看見擱淺的海洋生物，你會怎麼做呢？近日網路上流傳一段影片，一群外國遊客到海邊遊玩，意外發現一隻擱淺在沙灘上的河豚，眾人用拖鞋將牠推向大海，河豚卻一次次被海浪「退貨」，讓遊客們十分崩潰，最終只好無奈放棄救援。

這段影片由網友「＠localtweaker69」分享在TikTok上，當時他和朋友們正在沙灘上散步、玩耍，卻意外發現一隻擱淺的河豚，一群人雖然不知道河豚是否有毒，還是決定伸出援手，脫下腳上的拖鞋想把牠推回海中，只不過河豚的表面凹凸不平，每次都只能推前一點點，而且無情的海浪一拍，又會把牠帶回原處。

一群人對此雖然感到非常崩潰，還是努力地想要幫助河豚回到大海，他們聯想到了卡通《海綿寶寶》中的河豚角色「泡芙阿姨」，在過程中不斷鼓勵牠：「我希望你知道你是比奇堡最強的駕訓班教練」，然而最終仍以失敗收場，甚至還有另一隻河豚也被海浪帶到岸上，讓眾人相當無奈，愧疚地說道：「抱歉，泡芙阿姨，我們已經盡力了」。

影片曝光讓許多網友都忍不住大笑，同時也有人感謝他們想要拯救河豚的善良行為，「她寧願死在海灘上，也不願意回去教海綿寶寶開車」、「看來她受夠海綿寶寶的駕駛技術了」、「泡芙阿姨死都不想上班」、「海超人都救不了了」。不過有部分人也質疑，為何他們不直接用一雙拖鞋夾住河豚，將牠放回海中，一直猛推河豚反而有可能害牠受傷，甚至死亡。