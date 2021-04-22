職場上，最怕遇到「薪水小偷」，義大利一名公務員可說是薪水小偷中的佼佼者，不但翹班長達15年，期間總計53.8萬歐元（約新台幣1818.6萬元）的薪水也照拿不誤，被當地媒體封為「曠職大王」，如今東窗事發，被警方指控詐欺、加重勒索與濫用職權。

根據《每日郵報》報導，現年67歲的史庫馬奇（Salvatore Scumace）2005年被指派到義大利南部城市卡坦札羅（Catanzaro）的普格列斯．恰喬醫院（Pugliese Ciaccio）擔任消防安檢員，具公務員身分，但是他報到簽約後就沒來上過班，卻依舊領取高額薪水，甚至威脅準備檢舉他的女主管，恐嚇對方要是敢檢舉，就要對她及其家人展開報復。

事後女主管退休，因為沒有交接到這部分，院方也沒有人發現史庫馬奇從未出現在醫院，直到2020年，義大利警方針對公部門長期存在「幽靈公務員」的曠工問題和詐欺行為展開調查時，經由比對出勤表、薪資單和同僚的證詞後，才戳破史庫馬奇當了15年「薪水小偷」的囂張行徑。

史庫馬奇最終在2020年9月被開除，並且因為涉嫌詐欺、加重勒索與濫用職權，被當地檢警展開調查，另外該醫院也有6名員工因為被懷疑涉案，正在接受檢警調查。