黑熊竟然知道如何開門！美國北卡羅來納一間療養院日前發現，有兩隻黑熊幼崽闖入院內，牠們甚至會開門，並以合作的方式幫忙彼此進療養院，超聰明的舉動讓目擊者看傻，連忙拿出手機拍攝，而影片曝光後，不少網友驚呼「這些小熊成精了啊！」。

綜合外媒報導，北卡羅來納州阿什維爾(Asheville)一間療養院前，出現兩隻黑熊寶寶，其中一隻用後肢站起身，並以前肢扶住玻璃門，讓門呈現打開的狀態，使另外一隻小黑熊得以進入，而開門的小熊疑似還不太熟悉，即使撐住了門，卻不知道該如何進入。

經過幾番掙扎後，幫忙開門的小熊才成功進到療養院，熊寶寶被療養院的新環境所吸引，因此不斷張望，但只短暫停留一段時間就離開，牠們的媽媽疑似在對街的叢林裡，因此小熊們隨後消失在對面樹叢中，神奇的過程全被一旁的目擊者布朗(Cindy Brown)用手機拍下，並分享至社群媒體。

黑熊(Black bears)原產於美國東部，但因人類過度捕獵、棲息地消失，20世紀中期導致黑熊數量急遽下降，不過根據北卡羅來納州野生動物資源委員會指出，由於近年來保育工作相當成功，目前牠們已佔據該州總土地面積的一半以上，不過黑熊雖然喜歡居住在林地或沼澤地，因為那裡的物資豐富，但有不少黑熊開始適應城市，才會發生牠們跑進住宅區的狀況。