有些狗狗天生就非常聰明，只要稍微訓練一下，牠們很快就能學會坐下、握手等基本動作，甚至有些還能學以致用，幫助自己享受生活。大陸一名飼主近日看家中監視器畫面發現，愛犬在自己出門後，居然立刻攤開涼蓆、打開電風扇，還跑去關燈，享受舒適的午覺時光，狗狗聰明的行為也讓網友們驚訝不已。

球球看到主人一離開，馬上攤開涼蓆、打開電風扇，舒服地睡午覺。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

綜合陸媒報導，大陸一名飼主最近查看家裡的監視畫面發現，她才剛關上房門離開，原本乖巧躺在床上的愛犬立刻攤開了床尾捲起來的涼墊、打開電風扇，還下床跑去關燈，最後再回到涼墊上享受舒服的午覺時光，一連串行為看起來非常熟練，讓飼主哭笑不得，調侃道：「主人一出門，立刻變身超級賽亞汪」。

這段影片曝光後立刻在網路上瘋傳，大家對於狗狗「懂享受」的舉動都感到驚訝不已，紛紛留言：「這狗我認識，考試的時候牠就坐我旁邊」、「牠該不會上輩子是人，忘了喝孟婆湯了吧？」、「我不敢養狗就是因為怕牠嫌我笨」、「快送孩子去念書吧，別耽誤了」、「牠居然還知道電風扇不要直接對著吹，躺到旁邊去了…」。

事實上，這段影片是由飼主「@LuLu31000」上傳到抖音，影片發布才短短2天就已經有近200萬觀看人次，這隻被網友戲稱「成精」的奶油貴賓犬名叫球球，在過去就曾做出許多「超乎常狗」的行為，也因此受到眾多粉絲喜愛。