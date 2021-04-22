結婚籌備過程繁瑣，尤其是「聘金」多寡，經常因為雙方認知有所出入而撕破臉，大陸四川就有一對論及婚嫁的情侶，因為女方要求的聘金過高，男方財力無法負擔，只好忍痛提出分手，讓女友無法接受，日前女子在街上偶遇對方，一時情緒崩潰，甚至跪地哭喊「為什麼辜負這段感情？」畫面曝光隨即掀起網友熱議。

根據陸媒報導，四川宜賓警方日前外出巡邏時，撞見一對男女在大街上激烈爭吵，女方當場情緒失控，不斷拉扯住對方，並放聲哭喊「為什麼要辜負這8年的感情？你讓我怎麼活？」儘管男子眼眶含淚，但依舊沒有給予回應，只剩女子頻頻追問「你說話啊？你怎麼不說話？」

據知情人士表示，該對男女已經相戀8年，到了論及婚嫁的年紀，但因為聘金問題，一樁姻緣就此告吹，男方因為付不出48萬人民幣（約208萬新台幣）的聘金，即便加上父母的全部積蓄，離聘金的金額仍有不小差距，最後男子為了不讓彼此再痛苦下去，只能心碎提出分手，並開始有意無意的疏遠女子，但對方仍耿耿於懷，認定是男子辜負了她，當天才會衝上前逼問。

這難堪的一幕全被路過民眾給拍了下來，不少網友看了紛紛搖頭直呼「女方父母太沒人情味，為了聘金犧牲女兒的幸福」、「人家跟你談感情，你跟人家談錢，不分手才怪」、「聘金多少女子自己沒有算嗎？就由著家人張口要？」、「能默許這麼高昂的聘金，你們還有多少感情？跪在地上無非是要一個說法而已，女子應該只是放不下自己這8年來的付出吧」。