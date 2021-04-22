看到兇猛野獸闖入家門，一般人都會害怕得逃跑，然而美國一名5歲女童在自家後院看到山貓闖入，居然冷靜地待在原地，和山貓對看了22秒後，成功用眼神將牠逼退，女童父母事後得知她大膽的行徑，都嚇得冒出一身冷汗，所幸女童並沒有受傷，還開心地認為自己能夠和山貓溝通。

瑞安逼退山貓後非常開心，認為自己能夠和山貓溝通。(影片來源/YouTube/Inside Edition)

根據美媒《KDVR》報導，該起事件發生在本月10日科羅拉多州的中部城市城堡岩（Castle Rock），當時5歲女童瑞安（Rian Woodard）正在自家後院裡玩著三輪車，突然一隻截尾貓為了追趕兔子而誤闖進來，女童和截尾貓一發現對方的存在，立刻停止動作、呆愣在原地，彼此就這樣安靜地對看了22秒的時間。

之後截尾貓主動離開，才終於結束這場僵局，隨後瑞安雀躍地跑進屋內告訴父母自己的英勇行徑，起初父母還抱持著懷疑的態度，直到確認完後院的監視器畫面才相信女兒的話，而且全身都冒出了冷汗，母親妮可（Nicole Woodard）表示，「我很震驚，也有點為她感到害怕，她現在以為自己能夠和截尾貓溝通」。

據悉，截尾貓又稱為美國大山貓，屬於猞猁屬的一種，主要分布在加拿大南部到墨西哥北部，包含大部分的美國本土，是個擁有超強適應力的掠食者，能夠生存在林地、半沙漠、城市及沼澤等地，牠們喜歡吃野兔，但偶爾也會捕食昆蟲、小型齧齒動物以及鹿、叉角羚等生物。