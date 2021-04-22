韓國三星愛寶樂園的貓熊夫妻於去年7月生下孩子「福寶」，近日「福寶」的近況曝光，只見7個月大的牠非常調皮，時常想吃看看媽媽的竹子，但由於牠年紀還太小，根本無法吃而頻頻遭阻，沒想到牠竟生悶氣在園區裡亂跑，讓媽媽看的非常傻眼。

媽媽「愛寶」不讓孩子「福寶」吃竹子，沒想到「福寶」竟生悶氣狂搗蛋，最終把媽媽惹毛。(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

愛寶樂園裡的貓熊夫妻「愛寶」和「樂寶」生下「福寶」，牠雖然是女生，但個性非常調皮，去年12月「福寶」因抱飼養員大腿影片爆紅，觀看次數超過500萬。Youtube頻道「SBS TV동물농장x애니멀봐」分享牠的近況，由於「福寶」僅7個月大左右，還不會吃固體的食物，但每當牠看到媽媽在吃時，都會偷拿幾根竹子來啃。

媽媽「愛寶」發現後，都會趕緊將竹子搶過來，不讓「福寶」有機會放進嘴，一次牠又偷拿竹子放嘴裡咬，再次被媽媽發現，牠氣得直接搶過來吃進肚子裡，而「福寶」看到後竟生悶氣，決定自己跑到別的地方玩，先是爬上木頭，但因力氣不夠掉了下來，「愛寶」趕緊上前查看牠的狀況，豈料「福寶」竟雙手趕媽媽走。

「福寶」看到媽媽守在旁邊，氣得又跑到別處玩，不斷在高處的木頭縫隙中亂竄，「愛寶」氣得露出牙齒示意，好像在說「你最好快點下來」，但「福寶」完全不聽話，就連飼養員也笑著說「福寶從來都不聽牠媽媽的話」，最終「愛寶」氣到狂甩孩子巴掌，甚至還把牠當成球，丟在地上踢，育兒方式連飼養員也哭笑不得，「愛寶」氣到自己回室內休息，而「福寶」在飼養員半安撫半逼迫下，才返回媽媽的身邊。