泰國日前掀起一股「抓壁虎」風潮，一名曾來台7年的35歲移工倫蒂瓦農，因為返鄉後求職碰壁，因緣際會之下展開抓壁虎的事業，透過收購活體壁虎，再進行烘乾後轉賣給華人老闆，意外帶動了壁虎產業鏈，從中獲取不少利益。

綜合外媒報導，倫蒂瓦農的家境貧窮，迫使他成年後離鄉背井前往各國打工，先是來台7年後，又轉赴南韓3年討生活，因此他的中文十分流利。不過返鄉後的他，求職到處碰壁，加上新冠肺炎疫情攪局，找工作更加雪上加霜。

後來他的印尼友人不忍他生活陷入困境，建議他捕抓壁虎後製成壁虎乾，出口到大陸製成藥品，從中賺取高額利益。他的印尼友人甚至特地從印尼寄來了一台專業的烘乾機，讓他盡快投入壁虎事業。

隨著倫蒂瓦農的烘乾技術逐漸成熟，他今年1月起開始成立了臉書專頁，以活壁虎每公斤300泰銖（約新台幣269元）、每噸30萬泰銖（約新台幣27萬元），壁虎乾每公斤700泰銖（約新台幣627元）、每噸70萬泰銖（約新台幣63萬元）的高價，向民眾收購壁虎，沒想到反應相當熱烈，意外掀起了抓壁虎的熱潮。

倫蒂瓦農接著再把收購來的壁虎，確保烘乾後，轉賣給當地的華人老闆，從中賺取不少利益，有時候民眾抓來的壁虎太多，他一時現金不夠，華人老闆還會先給他一筆錢支付，如今他的生活已經獲得大幅度的改善。他也提到，華人老闆會將這些壁虎乾出口到大陸市場，作為藥材販售，「但做成什麼樣的藥我就不知道了」。