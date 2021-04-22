外星生物是否真實存在，至今仍是人類未解的謎團之一。英國一名網友日前觀看NASA直播畫面時，意外目擊到一個發出白光的不明飛行物用極快的速度朝著太空站直衝而來，猛力撞擊後它瞬間就被彈飛，中途卻像是突然有人操作一樣，向著其他方向移動，詭異的現象引起網友熱議。

這個不明飛行物撞擊太空站後被彈飛，中途卻突然變換移動方向。(影片來源/YouTube/Conspiracy Depot)

根據《每日星報》報導，居住在英國的格雷哈姆（Graham）平時非常熱衷於不明飛行物，上月19日太空人搭乘「聯盟號（Soyuz）」搬遷太空梭停靠站點，格雷哈姆也同步在線上觀看NASA直播，豈料不久後，卻突然有一個閃著白光的不明物體出現，以極快的速度呼嘯過太空船，隨後撞上鏡頭後方的國際太空站。

接著這個不明物體往反方向被彈飛，但飛行到一半卻突然改變方向，朝左上方移動離開，就像是被人為操控了一樣。格雷哈姆見到這詭異的畫面，立刻剪輯成一段影片，分享到自己的YouTube頻道上，很快就引發網友熱烈討論。

格雷哈姆將這個不明飛行物形容成「完美的球體」，而且不管飛到陰影處或是其他地方，該物體的亮度都不曾改變，讓他懷疑「這是否為自體發光的表現？」；此外他也在雲層中發現了一個長條狀的不明發光物，推測這個物體很有可能是被派來「監視」國際太空站的。

格雷哈姆接受採訪時回憶當時的情況，坦言自己真的被嚇傻了，「說實話，我從沒看過這種事情，我的頻道裡有很多影片，都是從國際太空站截取下來的，但這次卻很特別」，他指出這個不明飛行物可以改變飛行方向，「可能代表它擁有智能控制功能」。