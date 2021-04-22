深山內驚見UFO？大陸有民眾利用空拍機拍攝貴州綏陽縣深山時，意外拍到一個類似飛碟的巨型建築，讓他感到相當好奇，便走近查看，發現飛碟由一根根巨大柱子組成，還有螺旋狀樓梯，詢問當地居民得知，這裡原本是工廠的體育場。

根據《梨視頻》報導，有民眾至貴州綏陽縣深山進行空拍，期間發現一個外型類似飛碟的詭異建築，因此便靠近查看，發現飛碟類似羅馬競技場的設計，詢問附近一名退休員工楊安華表示，這裡是三線建設時期409號工廠的體育場和員工宿舍，於1988年修建完成。

體育場由一根根柱子組成，還有螺旋狀樓梯，呈現半開放式空間，內部還有一個個供民眾休憩的階梯，楊安華提到，當時員工多達3000千多人，每個星期六會在這播放電影，附近村民與工廠員工都會聚集於此，看電影、打籃球運動或舉辦比賽，是當時人的生活重心，直到2001年工廠搬遷，31棟員工宿舍變成空屋，如今只剩下6戶。

楊安華笑著說，他已在這裡住了50年，山裡空氣新鮮而且又沒有人，生活非常自在，並沒有打算搬走，另外一名住戶宦國榮則表示，對這裡還有感情，所以捨不得離開，儘管孩子都至外地生活了，而宦國榮女婿透露，因為岳父母不願離開，所以也沒逼迫他們，但只要有空就會回來探望兩老。

不少網友驚呼「這個巨型建築感覺修建得非常的厲害」、「感覺就是在過著與世隔絕的生活，很舒服啊！」、「體育場就在這裡默默的見證著歷史的變遷」、「當年應該是這一帶的地標建築，很多年過去了還是很氣派」、「看起來還是很壯觀，體育場修建的很有特色」。