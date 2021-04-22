多數民眾家的廁所和廚房都是整間貼滿磁磚，唯獨臥室比較少見，對此，就有網友不禁納悶，究竟磁磚牆有何用意？貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行人分享2大優勢，直言「方便到爆！」

原PO日前在PTT「八卦板」以「房間貼磁磚？」為題，PO文透露，不少出租的房子，就連臥室也貼滿磁磚，讓他看了不敢領教，不禁好奇問道「是有什麼特別用意嗎？搞得像廚房和浴室一樣…」並附上照片，只見房間內的牆壁貼滿磁磚，乍看之下顯得有點突兀。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「醜爆，看到都會跳過」、「可能原本是廚房、廁所，為了出租改的吧」、「老房子都這樣，我家也是」、「老家房間也這樣貼，因為隔壁就是鄰居的浴室」、「一般人不貼是因為成本高吧？磁磚比油漆貴多了，至於好看不好看那是見仁見智，也有好看的磁磚種類可以選」。

也有內行人點出2大優勢，直言牆壁貼磁磚不僅「防潮」也「好清潔」，「磁磚可以直接用抹布擦，方便到爆」、「比較老式的房子，以前人覺得磁磚好清」、「衛生，比較好清理」、「防壁癌，我家人房間也這樣貼」、「為了防水，一般人不貼是省錢，因為臥室不會有水」。