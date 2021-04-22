不用工作，只要面試就可以拿錢？美國佛州一間麥當勞因為長時間都招不到員工，所以祭出大絕招，表示所有人只要參加面試，就可以直接拿走50美金，豈料金錢誘惑並沒有吸引任何求職者上門，至今店家仍沒有招到員工，讓老闆相當無奈。

根據《Business Insider》報導，美國佛羅里達州一間麥當勞外，被人看見貼了一張招募啟事，上面寫著：「男女皆可，下午兩點，只要來面試就給50美金（約新台幣1403元）」，老闆卡斯帕（Blake Casper）透露，因為一直招募不到員工，在和主管討論之下，才選用這種「獎賞」的方式招聘。

然而讓卡斯帕感到意外的是，儘管使用了「金錢誘惑」的策略，仍沒有吸引到太多的求職者，甚至到目前他們都還在積極尋找新員工；為了解決勞動力短缺的問題，卡斯帕被迫考慮要將時薪從12美金（約新台幣336元）調升到13美金（約新台幣365元），並且開放讓員工引薦新人、設立簽約獎金，以及同意人們用簡訊應徵，希望能吸引更多的求職者上門。

卡斯帕認為，造成這種現象最主要的原因，就是因為政府會提供給失業的人救助金，導致大多數人都不願意再工作，「而且你也不能責怪他們，畢竟『失業』反而能賺到更多的錢，所以我們的薪資就得高過這個水準」。

報導中也指出，全美獨立企業聯盟（National Federation of Independent Business）3月份的調查顯示，有42%的小企業主坦言還有無法填補的職務空缺，Dunkin' Donuts的加盟商莫塔（John Motta）也悲觀地說：「這是2021年的大流行－勞動力短缺」。