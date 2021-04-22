全日本最北邊的「猿拂村」人口僅2800人，原本收入來源為農林業和採炭礦場，但隨著此產業逐漸沒落後，該村一度變成日本最窮的村，沒想到近幾年竟成功翻身，成為日本前10名的富翁村，節目組詢問村民後，得知他們一夕致富的秘密。

北海道猿拂村原本靠農林業和採炭礦場為生，但在50年前，此相關產業發展式微，導致當地人收入大幅減少，甚至一度成為日本最窮的村落，沒想到如今竟成功翻身，年收入平均為620萬日圓(約新台幣161萬元)，晉升全日本高收入排行榜第9名，綜藝節目《月曜から夜ふかし》對此非常好奇，便至猿拂村進行訪問。

首先在超商前遇到3名20歲左右的男子，他們透露年收入約700萬日圓(約新台幣181萬元)左右，另名居民則表示，自己年收最好時甚至可達3000萬日圓(約新台幣780萬元)，而他們的行業其實是漁民，主要靠產扇貝為生，還有村民透露，假若能擁有自己的船，年收入甚至可高達7至8000萬日圓。

猿拂村議會副議長山森青志提到，50年前農林業和採炭礦場發展沒落，導致村民一夕失去經濟支柱，當時的村長和漁業界便決定改善現狀，花了5年的時間，將每年村內的一半預算投入發展扇貝養殖業，儘管過程並不容易，但村民仍未放棄，期間不斷挑戰，撐過10年的貧窮生活，終於在昭和49年(1947年)繁殖成功，如今猿拂村成為日本扇貝產量最多的地方。

而村民們有錢以後，便購買土地、建蓋房子，但坦言「「大家都是有錢人！買地蓋房子後，還剩很多錢剩呢！」，小學提供的營養午餐裡甚至常見扇貝，不過村裡唯一的娛樂場所是一間居酒屋，因此就算有錢，他們也沒地方花，所以多數人將錢花在裝修房子。

一名村民便分享自家裝潢，客廳內掛有一台80吋電視，還有唱卡拉OK的房間，並備有戶外音樂會等級的音響，不僅如此，還有專門製作鐵板燒與打麻將的房間，宛如住在飯店一樣，而猿拂村土地便宜，該名屋主花128萬日圓(約新台幣33萬元)買土地，蓋房子則花了7000萬日圓(約新台幣1820萬元)。