你有看過老鼠下水抓魚嗎？大陸湖南一對夫妻日前至長沙市橘子洲遊玩，期間經過池塘邊時，發現一隻老鼠鑽了出來，隨後一口咬住錦鯉並將其叼走，詭異的景象讓遊客全看傻，影片上傳網路後引發討論。

遊客在池塘邊餵魚，沒想到衝出兩隻老鼠搶食，甚至還叼了一隻魚吃。(影片來源/youtube/6parker)

綜合陸媒報導，蔡姓男子與妻子日前至長沙市橘子洲頭遊玩，期間經過景點內一處池塘時，發現不少遊客停下腳步，丟麵包餵食池塘裡的錦鯉魚苗，蔡男也在一旁圍觀，發現兩隻老鼠從人行道下鑽了出來，隨後跳進水裡游泳，搶走遊客餵食魚的麵包。

老鼠之後又咬住其中一隻錦鯉，並將其叼走，讓現場遊客驚呼連連。不少網友笑著說「貓被人馴養而退化了，老鼠開始肆意妄為，竟發展成兩棲動物」、「老鼠這種動物絕不能小覷，適應性太強了，核戰後也許只有老鼠和蟑螂存在」、「這是水獺吧」、「太好笑了！一個水生動物游不過陸生動物」。

還有人分享類似經驗，「我還見過大的觀賞魚吞小老鼠的，弱肉強食」、「老鼠餓了會追魚吃的，我也見過」。先前有女網友在Dcard提到，在自家廁所發現一隻老鼠，便用蓮蓬頭狂噴想趕牠離開，經過一番激烈的人鼠對峙後，老鼠竟從窗邊跳進馬桶，讓女網友非常驚訝，更直呼「根本鼠界跳水冠軍」，可見老鼠游泳蠻常見，不過老鼠捉魚極為少見。