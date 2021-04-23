在新冠疫情的推波助燃之下，改變了民眾的消費型態，電商迎來了爆發式成長，馬來西亞就有一名小女童，因為忌妒媽媽經常收到郵差送來的網購包裹，但自己卻沒有而忍不住難過痛哭，天真模樣全被媽媽給拍了下來，畫面曝光後意外引起廣大迴響，就連大馬郵政局也注意到此事，為了安撫女童受傷的心靈，還特別暖心送上她的「專屬包裹」，這才讓她破涕為笑。

根據《星洲網》報導，女童伊希拉的媽媽，日前在抖音平台上傳一則影片，畫面中可見，伊希拉哭得撕心裂肺，不斷抱怨郵差都「只送媽媽東西」，但自己卻一樣禮物都沒有，讓媽媽阿希麗看了啼笑皆非。對此，阿希麗解釋，因為自己經常網購，，所以郵差才會常常送包裹來，沒想到此舉會讓女兒誤會甚深，難過到痛哭流淚。

影片曝光後，網友全被伊希拉天真的模樣給笑翻了，影片不斷在網路上瘋傳，甚至引起了大馬郵政局的注意，甚至暖心寄來了專屬於伊希拉的包裹。

阿希麗也將女兒收到專屬包裹的影片PO網，只見伊希拉拿到郵筒形狀的撲滿後笑得合不攏嘴，還讓哥哥幫忙確認包裹上寫的是否是自己的名字，至於隨包裹附上的小卡片則鼓勵伊希拉好好利用撲滿存錢，日後就能和媽媽一起網購了。影片最後，伊希拉也為自己先前誤解郵差的舉動道歉，童言童語的模樣逗樂不少網友。