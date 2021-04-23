美國一名研究員2013年在新墨西哥州發現一個鯊魚化石，擁有3億年的歷史，牠甚至長了像恐龍一樣的顎骨和背鰭，而且牙齒與親緣關係的物種不同，推測牠可能是獨立演化的品種，並稱其為「哥吉拉鯊魚」，花了7年研究，近日公布該鯊魚的相關細節。

A new member of the New Mexico Dinosaur Family has been discovered. - Chico 由 93.3 the Q 發佈於 2021年4月19日 星期一

綜合外媒報導，研究員霍德奈特(John-Paul Hodnett)2013年5月，在新墨西哥州曼薩諾山 (Manzano Mountains)發現鯊魚化石骨架，長約6.7英尺(約2.04公尺)，且生活在3億年前，擁有12排牙齒及2條2.5英尺(76公分)長的背鰭，由於外型像是恐龍，因此起初被稱做「哥吉拉鯊魚(Godzilla shark)」。

霍德奈特表示，當時他只是樹下乘涼，期間用小刀刮土壤，挖出一些植物與魚鱗，但並未發現任何東西，直到挖到一塊硬物，他便將其翻了過來，發現是四肢骨骼的橫截面，讓他感到非常開心，因為該地區還未發現四腳動物化石，經新墨西哥州自然歷史與科學博物館(NMMNHS)檢驗後，得知這其實是一條遠古鯊魚。

新墨西哥州自然歷史與科學博物館鼓勵霍德奈特加入研究團隊，並進行清理與保存化石的工作，花了7年的時間了解鯊魚的種類，並與其他鯊魚進行比較，最終確定牠和「西坦納肯鯊(ctenacanth shark)」是親戚，但牠的牙齒更短更寬，長度約2公分，最長不超過2.54公分。

為了以名字瞭解鯊魚的特徵，因此研究員以發現地為取名方向，近日正式命名為「Dracopristis hoffmanorum」，博物館進一步解釋，哥吉拉鯊魚獨立演化，是西坦納肯鯊保存下來最完整的骨骼化石分支物種，大約在3.9億年前，牠與現代鯊魚、鰩魚分開自行發展，但在2.52億年前古生代末期就滅絕了，而這種鯊魚擁有大型背鰭刺，可對大型食肉動物產生威懾力。