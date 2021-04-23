隨著大樓越來越多，有些鳥會闖入住家築巢，而多數住戶都不會趕，還可藉機觀察鳥生長狀況。日前有一名女網友提到，1月搬進宿舍後，發現陽台有一個鳥巢，開心的向朋友炫耀，豈料近日打掃除時，才發現殘酷事實，讓她直呼「我是智障事發生王」。

女網友將這件糗事分享至臉書，逗得1萬多人哈哈大笑。(圖翻攝自臉書/路上觀察學院)

一名女網友在「路上觀察學院」po文提到，今年1月搬進宿舍時，發現陽台上有一個鳥巢，雖然沒有看到鳥的身影，推測鳥可能飛至他處覓食，為了不打擾鳥築巢育嬰，再者也覺得其非常可愛，因此她都未動過鳥巢。

每當朋友來時，原po甚至會得意的向對方說「你看！有鳥巢喔！」，住進宿舍3個月多，近日發現陽台灰塵太多，便進行打掃，才驚覺鳥巢的異常，原來陽台上的鳥巢其實是「菜瓜布」，由於它的外型蓬鬆，而且是褐色的，看樣子已被用了一段時間，乍看之下非常像鳥巢。

不少人笑著說「繼續假裝是鳥巢，是不是更溫馨地活著」、「朋友其實都知道，只是不忍心戳破...」、「說不定放久了會有鳥來」、「菜瓜布：偽裝了這麼久，終究還是被發現了」、也有人分享類似經驗，「我有做過類似的事情，只是我是以為是蜂窩」、「我曾經撿起地上的番茄蒂頭，結果是喇牙屍體」，而原po表示，菜瓜布雖然也可愛，「只是第一時間覺得幻滅了我的想像」。