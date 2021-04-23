Here’s some creepy footage of a ‘child’ spotted on Hume Highway near Bardia, NSW on Sunday night! 😳 According to @DailyMailAU, police were called and no child was found. (Credit: Mitch Kuhne) pic.twitter.com/ED4WGwKiNk — Fitzy & Wippa (@fitzyandwippa) April 19, 2021

澳洲新南威爾斯州一名男子，日前深夜駕車行駛在高速公路上時，驚見一名疑似徘徊在路上的藍衣男童，險些迎頭撞上，嚇得他立刻打電話報警，沒想到警方經過8小時搜索後，依然找不到男童的下落，但也有傳言說男童已被安置，眾說紛紜，立即引爆網友熱議。

根據《太陽報》報導，米奇·庫恩（Mitch Kuhne）當時駕車行駛在雪梨的一條高速公路上，沒想到在高速行駛中，眼角餘光突然瞥見一個藍色影子，乍看之下疑似是一名身穿藍衣、頭戴藍帽的孩童誤闖高速公路，險些被米奇·庫恩的座車迎頭撞上，好險他快速閃過後，並無直接擦撞，否則後果恐不堪設想。

報導指出，當地警方表示，確實有接到相關的緊急通報，警方趕往現場後，搜尋一夜無果；但米奇·庫恩卻聲稱有警察告訴他，這名險些被撞飛的藍衣男童，已經受到妥善安置，如今眾說紛紜。

影片曝光後引起不少網友高度關注，紛紛留言直呼「會不會是撞鬼了？這實在是太詭異了」、「我剛剛看了30遍，還是不知道這是什麼！看起來像個孩子，但也可能像一個令人毛骨悚然的雕像之類的東西」；也有人透露，之前曾看過一個案例，「有人會利用孩子讓人們停車，最後綁架、販賣他們」。