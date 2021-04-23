大陸「雷公太極」掌門人魏雷過去與MMA格鬥狂人徐曉冬比武，僅肢體接觸5秒就慘遭K.O.淪為眾人笑柄，如今再傳出他單挑健身教練，但不講武德，咬傷對方乳頭，還對外討拍遭到6名健身教練圍毆，並自拍影片企圖取暖，引發各界熱議。

綜合陸媒報導，魏雷19日聲稱在健身房遭到6名健身教練圍毆，並拍下現場桌椅掀翻、斷裂的凌亂場面，不僅被打掉一隻鞋子，就連脖子也濺血受傷，他表示，之所以住院治療是因為掙脫絞殺時，造成頭部缺氧、頭暈噁心，已2天沒吃飯，體重掉了3公斤。

不過現場民眾卻吐槽魏雷睜眼說瞎話，指出衝突起因是魏雷在健身房違規使用器材，遭到28歲的健身教練阻止，魏雷不服，雙方發生口角，才會大打出手，「就是1對1，不存在魏雷說的6打1」而且魏雷還打輸，被對方按倒在地上，沒想到魏雷打不過人家，竟然張嘴咬傷對方乳頭，氣得這名教練出手痛毆，至於其他教練只是趕來勸架，根本沒有所謂「六大派圍攻光明頂」一事。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「不講武德！」、「大師？是挨打大師吧」、「這貨就是靠挨揍出名的」、「打他還需要6個人？分明是炒作」、「這種人的太極拳就是騙，搞到所有人都認為太極全是騙」。

圖左為28歲健身教練的驗傷單，清楚載明右側乳頭被咬傷；圖右為太極掌門人魏雷，出面指控遭到圍毆。（圖／翻攝自微博）