騎車上路，除了要時時刻刻注意路況，還要小心不速之客！網路上日前瘋傳一段影片，只見一名男騎士夜間騎車，卻感覺到機車手把疑似噴出「濕濕的東西」，於是就使出「3指神功」輕扣著手把催油門，沒想到下秒竟出現「恐怖生物」嚇得騎士和後座乘客放聲尖叫，畫面曝光網友全看傻了！

有網友日前在臉書社團《重機車友│各區路況、天氣回報中心》分享一段影片，只見後座乘客發現友人只用3根手指頭握著油門把手騎車，讓他十分詫異，一問之下對方才說「握把剛剛有濕濕的東西噴過來」，他覺得新奇，便拿出手機拍片側錄，沒想到下一秒立刻從龍頭把手的接縫處爬出一隻老鼠，嚇得兩個大男人放聲尖叫，騎士甚至一度放開把手。

因為覺得握把有濕濕的東西噴過來，當下騎士只用3根手指頭握著把手騎車，沒想到下秒卻竄出一隻老鼠，讓兩個大男人瞬間崩潰尖叫。（圖／翻攝自《重機車友│各區路況、天氣回報中心》臉書社團）

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「真的好噁！牠還舔了一下」、「真的會瘋掉」、「這下換米奇嚇到閃尿了」、「笑死，天竺鼠車車」、「米奇不妙屋」、「真 加溫把手」、「老鼠表示：我當時害怕極了」。

還有不少苦主也分享自己的恐怖經驗，「我上次是壁虎就快暈了」、「我遇過喇牙爬出來，嚇到差點摔車」、「大學時有次要去發車，結果手直接摸握把上的水蛭，真的也是濕濕的，外加黏黏軟軟」、「沒事，有一次我遇到會飛的蟑螂，直接飛到我脖子鑽進去背，差點雷殘」。