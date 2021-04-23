澳洲科學家日前搭乘研究船，在阿什莫爾礁附近發現一個死貝殼，而旁邊還蜷曲了一條海蛇，讓他們感到好奇，仔細一看才發現，牠是消失23年的短鼻海蛇，隨即聯繫澳洲海洋科學研究所，指該地區從1998年以來，就未再看過這種蛇。

The snake was believed to be extinct for the past 23 years!! 由 Daily Mail Australia 發佈於 2021年4月22日 星期四

根據《每日郵報》報導，澳洲科學家4月12日搭乘研究船，並派出機器人潛入阿什莫爾礁(Ashmore Reef)附近進行研究，在位於海平面下67公尺處發現一個死貝殼，旁邊蜷縮著一條海蛇，他們隨即將機器人回傳畫面放大，發現這竟是一條短鼻海蛇(short-nosed sea snake)。

科學家立即聯繫澳洲海洋科學研究所(Karen Miller)研究員布蘭奇(Blanche D'Anastasi)，也確認此為短鼻海蛇，提到此次發現位置在距離西澳洲西北海岸約320公里處，「那裡原本生活著許多海蛇，但自1970年代以來，牠們的數量逐漸下降，2002年開始問題更加嚴重」。

而科學家凱倫(Karen Miller)則表示，阿什莫爾礁的淺灘過去經常出現短鼻海蛇，但數量從1970年代開始減少，直到1998年完全消失，這次發現也是給人類保護此物種的第二次機會，「大家都認為，阿什莫爾礁的短鼻海蛇永遠消失，所以這真的是一個了不起的發現，整個研究團隊都很興奮」。

西澳洲博物館的威爾遜博士(Nerida Wilson)對此表示，阿什莫爾礁曾充滿各種海蛇，更是海蛇多樣性最豐富的地區，「但近10年來，海蛇從這裡的淺水區消失了，未來希望能找到其他海蛇物種」。2015年布蘭奇在寧格羅海岸暗礁群附近發現短鼻海蛇，鯊魚灣發現葉狀海蛇，如今現蹤阿什莫爾礁，可說是非常重大的發現。