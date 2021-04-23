知名美式賣場好市多（Costco）因為商品種類多樣，加上價格實惠，且不定時推出限量商品，是許多民眾的購物首選。日前就有網友透露，每次購入牛小排時，因為量大，所以回家後會進行拆封分裝，並加入一物保存，讓眾人暴動直呼「變高級西餐了！」

原PO日前在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》PO文透露，當下在選購無骨牛小排時，看見一盒油花均勻的肉品，就立即手刀購入，回家後再進行拆封分裝，「不過通常我都會在分裝袋內加入一些橄欖油，再放冷凍保存，這樣肉就比較不會結霜，也可以保存的比較久」，並打趣笑說「跟油封肉品的概念一樣，只是比較DIY」。

原PO將適量的橄欖油倒入分裝袋中，讓肉品之間覆蓋著一層薄油，既可以拉長保存時間，也比較不容易結霜。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團）

畫面中可見，原PO將整盒的無骨牛小排分裝成3大袋，並在塑膠袋內倒入適量的橄欖油，讓肉品之間覆蓋著一層薄薄的油。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言大讚「油封肉，變高級西餐了」、「一下鍋煎，牛肉香滿屋」、「這超好吃的，完勝五星級飯店」、「煎牛肉配少許鹽昆布超讚的」、「牛肉沾鰹魚醬油下去烤超好吃」；不過也有網友表示「我直接買真空包，便宜一點又好用」。

此外，也有網友質疑，牛肉表面變黑，是不是就代表不新鮮？事實上，牛肉之所以變黑是因為接觸到空氣氧化，簡單來說，就是「缺氧」造成的，根據美國農業部食品安全調查局（Food Safety and Inspection Service）公布的內容，「牛肉會呈現鮮紅色，是因為氧合肌紅蛋白與氧氣發生作用，若牛肉內部無法接觸氧氣，在缺氧的狀況下牛肉會呈黑紅色，但只要把肉放在空氣中與氧氣接觸，就會慢慢的又變成鮮紅色」。