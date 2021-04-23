日本有一名東京大學生畢業後，因不喜歡日本職場生活，最終放棄成為上班族，害怕社交的他選擇宅在家裡10年不出門，在許多人眼裡，他看起來可能就像廢柴，但實際上他卻靠著自己的智慧，在家裡做出一番事業，他的生活影片曝光後，累積580萬觀看次數，許多人都相當佩服。

東大生接受youtuber「Sean and Nami」訪問，分享家裡蹲10年的生活。(影片來源/youtube/Sean and Nami)

YouTube頻道「Sean and Nami」去年6月訪問東大畢業生Nito Souji，他透露自己畢業後因未不喜歡日本職場生活，再者發現受到疫情影響，當時的工作相當難找，原本希望成為小說家靠創意為生，曾出過一本小說，卻發現作品不符合市場，導致銷售不佳，讓他無奈放棄這一行。

Nito Souji仍對「創作」充滿熱誠，最終決定發展漫畫市場，返回老家自學畫畫，並以「可愛」與「情色」為創作方向，分別在2014年和2015年推出兩本作品，總共售出2千本，賺了93萬日圓，不過Nito Souji回老家後，發現身邊沒有任何朋友，他漸漸感到羞恥而不喜歡出門與社交，過著10年足不出戶的生活。

Pull Stay #Kickstarter is launched NOW! ヽ(≧∀≦)ﾉ

This game reflects my last 10 years as a shut-in aka Hikikomori😭

👇Back the game and make the world weirder!👇https://t.co/PRzdoNWb6H



All of your love, Likes, Retweets are super appreciated!🥰#indiegame #gamedev #UE4 pic.twitter.com/JXUDjdnOrF — Nito Souji (@EternalStew) October 20, 2020

Nito Souji只有買東西、剪頭髮或倒垃圾才會出門，儘管他過得像家裡蹲，不過他的生活其實非常規律，早上10點起床吃早餐後便開始工作，但之後他認為漫畫一行沒前途，因此打算轉換跑道，發現當時虛幻引擎(Unreal Engine)開放免費使用，他便決定往「開發遊戲」的方向發展。

Nito Souji去年靠著自學完成第一部商業遊戲「Pull Stay」，在別人眼裡，他看起來像宅在家玩電動的廢柴，但實際上他是開發和研究遊戲，而Nito Souji非常勤學，製作遊戲時發現，許多遊戲開發的書籍都是英文書，尤其是3D影像作品，為了更深入研究，他便開始苦學英語，吃飯時也不浪費時間，邊吃邊學。

Nito Souji在家從來都沒閒著，還會做運動保持健康，甚至在網路上組成遊戲開發小組，與專業人士交流，先前他在募資平台「kickstarter」發起眾籌，目前已籌到約360萬日圓(新台幣93萬)，而「Pull Stay」將於明年在遊戲平台STREAM正式發售，而他不只開發遊戲，還開設youtube頻道紀錄生活，儘管他長達10年沒出門，但生活仍過得很充實。