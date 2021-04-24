南非一名38歲潛水員賈里德諾曼（Jarid Norman）日前外出捕魚時，不幸遭到鯊魚衝撞，好不容易驚險逃生後，卻發現頭部鮮血直流，仔細一看竟然是鯊魚的牙齒碎塊插在頭頂上，不過最讓眾人震驚的是，他直接忍著劇痛，在鏡頭前將牙齒拔出，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

根據《太陽報》報導，事發於南非濱海的夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal），賈里德諾曼當時正在姆德洛蒂鎮（Umdloti）海邊用魚叉捕魚，沒想到正當他成功捕到一隻鱈魚時，卻突然遭到一隻鯊魚朝他衝來，並且猛撞他的頭部，「但又不像是攻擊，感覺是衝著我手裡的魚而來，最後鯊魚更直接把我手上的鱈魚搶走了」。

賈里德諾曼表示，過去在海邊遇到鯊魚的次數逾上百次，但這情況還是頭一次遇到，好不容易驚險上岸後，他感覺好像有東西卡在頭上，原以為可能是在與鯊魚搏鬥的過程中，不慎刺傷了自己，「但是當我在車上照後照鏡時，才發現那是骨頭的顏色，是鯊魚牙齒的一小部分」。

讓眾人震驚的是，賈里德諾曼直接徒手將卡在頭上的鯊魚牙齒碎塊拔出，過程中因為劇痛忍不住發出「啊啊啊」的叫聲，傷口周遭也沾有血跡。目前當地鯊魚委員會已要求對牙齒碎片進行測試，用以釐清究竟是哪種鯊魚攻擊了賈里德諾曼，並進一步探究為何鯊魚變得比以前大膽。

事實上，鯊魚的牙齒並不是直接固定在顎上，而是嵌在牙齦中，能夠終身更換、脫落，但鯊魚的牙齒並非為了碾碎獵物，而是固定獵物使用。一般而言，除了外面那排常用牙齒，其餘僅作為備用，一旦前排牙齒毀損或脫落，作為備用的牙齒就會往前填補空缺，有些鯊魚在一生中甚至會替換掉3萬顆以上的牙齒。