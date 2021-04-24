大陸黑龍江省密山市白魚灣邊境派出所昨(23)日獲報，指有一隻老虎闖入農村，警方趕緊至現場疏散居民，並開車追蹤老虎，但遲遲無法順利圍捕，期間老虎情緒緊張，路邊看到轎車就衝了過去，嚇得駕駛趕緊掉頭離開，仍遭老虎攻擊，車窗一掌被拍破，所幸這頭老虎目前已被捕獲。

老虎在逃竄過程中，還攻擊一輛路過的轎車，導致駕駛的車窗被拍碎。(影片來源/youtube/最熱點)

綜合陸媒報導，密山市白魚灣鎮一名村民在住家附近的廢棄民宅旁，發現了一隻正在休息的成年東北虎，嚇得趕緊報警，密山市白魚灣邊境派出與相關部門便至現場疏散居民，先是將東北虎驅趕至農田附近，但由於牠的情緒很緊張，因此不斷到處亂竄，工作人員隨即開車追蹤其去向。

期間一名陳姓居民開車出門時，途中看到這頭東北虎在田裡閒晃，嚇得他們趕緊掉頭離開，豈料仍被老虎盯上並撲了過來，「我們速度太慢了來不及躲閃，就繼續往前走，這時東北虎一下子就撲到我們車上了」，隨即把車窗拍碎，裂出一個大洞，所幸車上乘客平安無事，他們便趕緊離開。

東北虎逃竄過程中，還撲倒咬傷臨湖村田地旁一名村民，老虎之後又倉皇逃走，所幸村民傷勢並不嚴重，自行起身後進行治療，當地一名老一輩的村民表示，將近50年未見過野生東北虎進入村莊。經過警方持續追蹤後，最終於23日晚上找到老虎的蹤跡，並開了5槍麻醉槍將牠制伏，之後將對牠進行體檢。

野生動物保護協會副主任周海翔提到，目前要判斷這一隻東北虎為野生還是人工養殖，「東北虎跑來村莊，不符合野生虎的習性，若是野生虎，要判斷牠從哪裡來，再放生到合適的環境中，若為人工養殖，相關部門可根據具體情況處置」。