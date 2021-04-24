國外一名攝影師至東非尚比亞的南盧安瓜國家公園進行拍攝，期間遇到獅子與水牛激戰1小時，兩敗俱傷倒地，而獅子儘管全身是傷，但牠並未放棄求生，當晚還試圖捕獵鬣狗，但過程中不幸過世，讓攝影師非常佩服獅子堅強的求生意志。

根據《太陽報》報導，31歲攝影師福特(Matt Armstrong Ford)至尚比亞(Zambia)的南盧安瓜國家公園(South Luangwa National Park)，發現距離他100英尺(約30公尺)的位置，出現「2個重量級選手的比賽」，一隻重約420磅(約190公斤)重的獅子，緊緊抓在另一頭1900磅(約861公斤)的水牛身上，爪子插入水牛的皮下。

不過，水牛也不是好惹的角色，牠將角刺穿獅子的身體，雙方全身都是血，福特表示，當他們抵達時，獅子正用下巴夾住水牛的嘴巴，「在接下來的1個小時裡，牠們以2至5分鐘的間隔互相攻擊，有時甚至只是盯著彼此，等對方出手」，儘管兩隻動物已精疲力竭，但哪一方都不願放棄。

直到灌木叢裡走出一頭大公牛後，這一場比賽才結束，不過獅子的傷勢較為嚴重，全身是血地躺在草地上，眼神看起來空洞又無助，但令人驚訝的是，這一頭獅子看似時日不多，但牠並沒有當場死亡，甚至在當晚成功狩獵，但幾天後便發現牠的屍體，獅子疑似在捕獵鬣狗的過程中喪命。

雄性水牛被視是非洲最危險的動物之一，牠們的角可形成強硬的盾牌，據說每年約200多人被公水牛踩死或殺死。馬特表示，希望透過這些照片，讓人類了解動物生活於野外的艱辛，甚至還要應對人類對生態環境造成的影響。而這一組照片拍攝於2017年，由於畫面非常震撼，近日又引發討論，甚至登上國外媒體。