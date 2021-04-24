台灣宮廟林立，不論是地方信仰或是私人神壇，通常都會設有香爐提供香客拜拜插香，不過日前網路上卻瘋傳一張奇葩照片，竟有屋主異想天開的將天公爐以「外掛」的方式，安裝在2樓陽台外，周遭卻沒有任何安全防護，讓網友看了頭皮發麻，直呼「被砸中，真的要見天公了！」

原PO在臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》匿名PO出一張「外掛式天公爐」的照片，畫面中可見，一棟民宅兼宮廟的2樓，疑似因為陽台空間不足，屋主竟然自行在陽台矮牆上架設鐵板，並將天公爐放在鐵板上，不過周遭卻沒有裝設任何安全防護設備將其固定，一旦鐵架脫落，後果恐不堪設想。

照片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「被砸中，真的要見天公了」、「現在都流行站在牆外嗎」、「其實台灣的建築也是很會開外掛嘛」、「第一屆台灣奧運聖火臺」、「什麼都掛，什麼都不奇怪」。

該專頁日前也曾分享位於3樓公寓外牆的「外掛式金爐」，熊熊燃燒的金爐僅有2根鐵架固定，讓人看了膽顫心驚，就怕火勢燒進民宅內。

事實上，近日來各式各樣的「外掛裝潢系列」引起不少網友熱議，先前也有人妻為了節省住家空間，將心思動到了洗衣機上頭，並公開PO文徵求鐵工將洗衣機「懸空」裝設在外推鐵窗下方，創造不存在的坪數。