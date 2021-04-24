土耳其一名女子蒂爾克塞（Tuba Turkseve）日前到穆拉省某渡假村玩飛行傘，過程中疑似因為旋轉力度太大，太陽眼鏡突然噴飛，沒想到20秒後太陽眼鏡又神奇的飛回來，讓她又驚又喜，就連教練也表示這僅有百萬分之一的機率。

根據《每日郵報》報導，蒂爾克塞日前到土耳其渡假勝地歐魯丹尼茲（Oludeniz）玩飛行傘，並在教練卡蒂妮伊（Aysenur Katirci）的帶領下，體驗了一些空中翻轉的特技動作，不過疑似旋轉力度太大，蒂爾克塞臉上的太陽眼鏡突然噴飛，並迅速消失在空中。

當蒂爾克塞告訴教練太陽眼鏡噴飛後，神奇的事情發生了，蒂爾克塞被風噴飛的太陽眼鏡竟然在20秒後又飛回她的大腿上，讓她當場驚呼連連，而這段驚奇的過程也全被自拍棒上的相機給拍下。

目前尚不清楚太陽眼鏡是如何回到蒂爾克塞身上，但看起來應該是在飛行傘的俯衝過程中突然噴飛，並在飛行傘平穩後又奇蹟般飛完。教練卡蒂妮伊事後也興奮表示，在她擔任教練的6年間，從未遇過如此神奇的事件，「這完全是個機率只有百萬分之一的巧合！」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這真的太扯了」、「也太幸運了吧」、「事實證明：是你的就是你的」、「一個物歸原主的概念」。