在結婚迎娶儀式中，伴娘通常會設下關卡刁難新郎，順利通過難關才能進房迎娶美嬌娘，新娘有時甚至也會加入惡整新郎的行列。大陸雲南楚雄市近日一名新郎，通過伴娘的關卡後，掀起新娘紅蓋頭時，發現對方竟是一個8旬老翁，驚覺新娘被掉包，原以為他會急著找新娘，豈料他下秒神操作，逗得全場哈哈大笑。

新娘為了愛整新郎，讓爺爺穿上秀禾服假扮女主角，騙倒男方與其家人。(影片來源/youtube/漩渦視頻)

綜合陸媒報導，雲南楚雄市近日一戶人家在辦喜事，當時新郎完成關卡，順利進到房裡迎娶新娘，只見女主角坐在床上，頭上罩著紅蓋頭，新郎隨即單膝跪地，對新娘念出愛的宣言，沒想到一掀開紅蓋頭後，發現底下竟是新娘的86歲阿公，有趣的是，新郎發現新娘換人後，他竟還上前親了阿公一下，眾人看了捧腹大笑。

新娘的黃姓表妹表示，這全是新娘的主意，她想要惡整一下新郎，因此提前拜託阿公幫忙，起初阿公並不同意，但之後新娘答應給他200元人民幣紅包(約新台幣863元)，阿公才答應，穿上秀禾服並蓋上紅蓋頭，而新郎與其家人都不知情，直到親友慫恿新人親一下，掀開紅蓋頭才知道被耍了。

黃姓表妹透露，新娘與新郎交往很久，因此雙方家人都非常熟識，平時也很喜歡開玩笑，阿公也是相當開朗的人，而這一個惡整新郎的橋段，也讓家人們永生難忘。不少網友笑著說「落差太大了，別把新郎嚇出心理陰影」、「這兩家人感情真好，一個敢玩一個願意玩，好熱鬧」。