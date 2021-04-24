英國康瓦爾郡一名釣客日前至彭贊斯海岸釣魚時，意外捕獲到一隻藍色龍蝦，顏色非常罕見，不過由於牠的尺寸未符合捕撈標準，因此釣客用手機拍照留念後，便將藍龍蝦放回大海，隨後他將龍蝦照傳給專業人士，指藍龍蝦出現機率僅200萬分之一。

1 in 2 MILLION!! This incredibly beautiful bright blue lobster was found by brilliant Fishermen Tom Lambourn on this... 由 National Lobster Hatchery 發佈於 2021年4月20日 星期二

根據《Ladbible》報導，來自康瓦爾郡紐林(Newlyn)的25歲釣客蘭伯恩(Tom Lambourn)，日前至彭贊斯(Penzance)海岸釣魚，期間意外釣到一隻罕見藍龍蝦，側邊部分則為白色，看起來宛如青花瓷，但因為牠的身體尺寸太小，還在成長的階段，並不符合捕撈標準，因此蘭伯恩用手機拍下牠後，便放回海裡。

蘭伯恩提到，「當時我測量牠的體長後，發現牠過於小隻，因此並不想將牠捕上岸，如果牠更大隻的話，我會帶牠至國家龍蝦孵化場」，隨後蘭伯恩將龍蝦照傳給國家龍蝦孵化場，專家對此非常驚訝，表示這一隻龍蝦的顏色極為罕見，「屬於一種非常稀有的基因突變，機率約200萬分之一」。

而國家龍蝦孵化場主管馬歇爾(Ben Marshall)進一步解釋，藍龍蝦殼中色素與同類不同，這也代表牠們很難偽裝，容易被掠食者發現、捕食，數量大量減少。根據研究顯示，由於遺傳缺陷導致龍蝦殼顏色異常，基因缺陷使牠們產生過量的特定蛋白質，而這種蛋白質與蝦青素分子結合，形成藍色複合物「甲殼藍蛋白」，讓龍蝦殼呈現藍色。