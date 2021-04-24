南投中寮鄉昨(23)日發生雜草火警，消防員趕緊至現場滅火，在荒廢蓄水池中發現一隻石虎，由於牠也受到大火波及，導致石虎的鬍鬚被燒光，部分毛皮灼傷，全身甚至被煙燻黑，趕緊通報相關單位救援，而石虎被救出後，眼神相當無助，讓人看了好心疼。

臉書粉專「石虎保育大使 阿虎加油」po文表示，昨(23)日晚上6點多左右，接獲中寮鄉崁頂村巡守隊通報，指南投中寮鄉有農民整地時，不小心燃起大火，導致火勢一發不可收拾，消防員趕緊至現場滅火，過程中在荒廢的蓄水池裡，發現一隻石虎瑟縮在角落。

寮鄉崁頂村巡守隊隨即聯繫阿虎團隊尋求幫助，團隊抵達現場後發現，廢棄蓄水池又大又深，宛如一個大陷阱，而石虎體型小，掉進去後根本難以自行脫困，在眾人幫忙下順利將石虎救出，初步檢查後發現，石虎受到大火波及，導致牠的鬍鬚被燒光，身上皮毛呈現黑色，耳朵也有稍微變形的狀況。

阿虎團隊之後聯繫野生動物急救站，獸醫師也連忙趕來處理，先是確認石虎的傷勢，發現牠是一隻年輕的公石虎，但疑似因受困多日，導致牠體型消瘦，且毛有焦化的狀況，獸醫師之後將牠放入籠中休息，並拍照記錄石虎的狀況，牠還睜大眼睛看向鏡頭，眼神中充滿無助，讓人看了格外心疼。不少網友表示「看牠驚恐的表情，真令人不捨…孩子別怕，你得救了」。