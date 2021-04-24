美國馬里蘭州一名男子夏德曼（Tony Shadman）近期四處看房，並看中了哥倫比亞市一棟3房3衛的住宅，不料一進房後卻被形狀詭異的「方格樓梯」給嚇得打退堂鼓，事後他將影片PO網，隨即引起網友廣大迴響，更有內行人解釋背後的設計原理，但夏德曼最終放棄購買。

根據《Insider》報導，夏德曼與妻子一直在找尋心目中的理想住宅，日前看中了哥倫比亞市一棟3房3衛的房子，房東開價約40萬美金（約新台幣1152萬），不過當他實際前往看房時，卻發現屋內通往閣樓的樓梯竟然採取「交錯踏面」設計（Alternate-tread），樓梯踏面左右互不對稱且相互交錯。

夏德曼表示，原本已經決定出價斡旋買下這棟房子，「但這個想法只持續到發現階梯的設計為止」，他直言，因為家庭成員較多，這類型的樓梯設計似乎不是最安全的選擇。

影片上傳至抖音（TikTok）後，隨即引起網友廣大迴響，如今已衝破千萬瀏覽次數，但更多的是網友對於這類交錯踏面設計感到困惑，「這感覺很不安全」、「要是一個不小心沒踩穩就慘了」、「我覺得不行」。

根據家居設計雜誌《FineHomebuilding》表示，交錯踏面設計的樓梯，目的是要節省空間，是標準型樓梯壓縮版本，尤其在寸土寸金的狹小地段中，這類設計其實很常見。