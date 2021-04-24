美國麻塞諸塞州有一戶人家近期想賣房，但聽聞他們的祖父在家埋寶藏，這幾年來不斷試圖找出寶藏，卻都未有結果，甚至一度懷疑此事只是謠傳，但又擔心賣掉房子後，若真的埋有寶藏恐被人據為己有，因此一直不敢賣屋，最終找來尋寶獵人幫忙，花了1個小時在屋內地板下，發現裝有4.6萬美元的箱子。

尋寶獵人威勒受到委託後，至雇主家中尋寶，並將過程拍攝下來。(影片來源/youtube/RediscoverLost)

根據《每日郵報》報導，麻塞諸塞州一戶人家聽聞祖父在家埋寶藏，且其他家族成員陸續在自家找到錢箱，唯獨他們遲遲未發現，不禁懷疑屋內藏有寶藏的真實性，讓想賣掉房子的他們非常苦惱，還曾僱傭建築承包商把閣樓的地板挖開，但最終仍未找到。

家族成員凱倫(Karen)便向擁有10年經驗的尋寶獵人威勒(Keith Wille)求助，雙方商議完成後，威勒便展開尋寶行動，由於屋子擁有多年歷史，地板使用老松木製成，因此他不想因尋寶兒破壞它，便使用金屬探測器找出可疑區域，除掉其他人曾懷疑過的地點。

威勒確定幾個可能性較高的地點後，將地板鑽洞並放入連著內窺鏡的攝影機，查看地板內的情況，花了1個小時後，在閣樓角落的裂縫裡看到一個奇怪的盒子，上面隱約寫有字母與數字，放大一看驚覺是鑰匙孔，他便確定找到寶藏鎖盒，而盒外還覆蓋木頭，埋在地板下就讓人難以察覺。

將鎖盒打開後，發現裡面多為1934年、1935年和1950年發行的紙鈔，價值4.6萬美元(約台幣130萬元)，凱倫開心的表示，數十年來聽說家裡藏有寶藏，但一直沒有找到，讓他們懷疑其真實性，如今終於找到它，也可以將房子賣掉了，目前這戶家人尚未決定如何處理這些寶藏。