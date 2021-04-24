印度北方邦（Uttar Pradesh）日前舉行地方選舉，每位候選人為了宣傳無所不用其極，但現在卻傳出有候選人將歪腦筋動在流浪狗身上，直接將狗狗當作「移動式廣告看板」，引爆動保團體怒火。

根據印度媒體報導，在拉埃巴雷利（Rae Bareli）和巴利亞（Ballia）等地區，至少有2名候選人看準了流浪狗四處遊走的特性，直接將宣傳廣告張貼在狗狗身上，有不少民眾目擊流浪狗身上被張貼競選貼紙，並將照片PO網。

Campaigning in the #UttarPradesh #panchayatelections is going to dogs -- literally so.



At least two candidates -- one in Rae Bareli and another in #Ballia district -- are using stray dogs to campaign for them. pic.twitter.com/ryTGT7uerY — IANS Tweets (@ians_india) April 9, 2021

畫面曝光後隨即引爆網友怒火，認為此舉等同虐狗，但是一名候選人則匿名表示，沒有任何一條法律規定不能將流浪狗當作宣傳手段，「再者，我們也沒有以任何形式傷害動物」，並強調競選團隊每天都有餵飽這些流浪狗，「這只不過是一種新穎的行銷手法，而且確實成功引起選民的注意了」。

對此，動保人士Reena Mishra痛批，「流浪狗無法站出來替自己發聲抗議，但不代表人類就可以這樣對待牠們」，並請大家換位思考，「如果今天你是那些流浪狗感覺如何？選舉期間在你身上貼著候選人的照片，你有何感想？」Reena Mishra認為，這類宣傳招數應該被禁止，並呼籲警方應該有所作為，不能放任候選人將流浪動物作為宣傳手段。