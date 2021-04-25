2015年陸軍航空前中校勞乃成帶著包含台灣女星李蒨蓉在內共20多名貴婦團成員，前往軍事禁地參觀阿帕契直升機，事後還在社交平台打卡留念，引起各界譁然。最近泰國也發生了類似的事件，一名員警在未經許可之下，帶著妻子搭乘警用直升機，過程中她還不斷拍片炫耀，影片曝光後很快就引起網友甚至是警方高層的注意，這名員警目前已被降級調職，正在接受調查中。

影片中丈夫也一度拿著手機自拍，露出燦爛的笑臉。(影片來源/YouTube/tvOneNews)

根據泰媒《椰子網》報導，泰國烏隆府警局中校約科（Akkarapol Yeekoh）日前執勤時，帶著妻子一同搭乘泰國皇家警察貝爾429雙引擎直升機，打扮漂亮的妻子在上機前不但和直升機合影留念，搭上直升機後還開心地擺出各種姿勢拍片，並搭配「#happyday」、「#happylife」等標籤上傳到TikTok炫耀。

影片曝光後很快就引起網友注意，大家紛紛留言批評，這名人妻見事情不妙，第一時間就將影片下架，但許多網友早已將影片備份，從畫面中可以看到，直升機上清晰地寫著「泰國皇家警察」（Royal Thai Police），而且約科本人也一度拿著手機自拍，臉上露出燦爛的笑容，最後鏡頭還拍到了機艙內的模樣與飛行員的背影。

這段影片同樣引起警方高層關注，烏隆府警察指揮官烏哈薩里（Pitsanu Unhaseri）事後發出聲明，表示目前約科已經被處以降級和調職，作為他瀆職的懲罰，另外警方也已經設立委員會來調查該事件，以捍衛組織的形象、防止政府機構受到損害。