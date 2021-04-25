大陸湖南一所小學的教師宿舍，近日有竹筍直接撐破水泥地板而出，並以1天3公分的速度不斷抽高，如今已突破3公尺，快長到天花板，消息一出，學校師生全被竹筍旺盛的生命力所震懾住了！

綜合陸媒報導，湖南益陽市桃江縣景緻小學的教師宿舍，出現竹筍衝破水泥地板，直逼天花板的奇景，語文老師莫小艷表示，上個月底在宿舍休息時，偶然發現地板爆裂凸起，原以為是屋況年久失修，沒想到一個禮拜後，地板爆裂的範圍又再度擴大，她便和同事一起將凸起的水泥敲開，這才發現一個杯子大小的竹筍竟然衝破水泥地板，展現旺盛的生命力。

莫小艷後來刻意不將竹筍移除，並且用手機記錄生長情況，只見竹筍以每天3公分的速度不斷抽高，不到20天已經長到3公尺多，逼近天花板的高度。

對此，校方解釋，由於校方早期建在竹林裡，學校宿舍外還留有一片竹林，每年3月都會長出新芽，直接從教師宿舍破土而出還是頭一次，擔心影響校舍建築結構，校方會將竹筍挖出移除，並重鋪宿舍地板。

竹筍衝破水泥地板的畫面曝光後，網友全看傻了，紛紛留言調侃「剛強不屈，是顆好筍」、「照這個架勢，怕是可以不用買菜了」、「再不吃，筍子要老了啊」。